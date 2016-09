L’école de gestion de l’UCL Mons classée n° 1 en Belgique francophone

Mons-Centre

Le Financial Times a publié lundi matin son classement annuel des global masters in management. Le programme ingénieur de gestion de la Louvain School of Management (LSM, l’école de gestion de l’UCL présente sur les campus de Louvain-la-Neuve et de Mons) est classé n° 1 en Belgique francophone par le Financial Times pour les masters en management.

Ce classement prestigieux place donc la LSM en tête des business schools de la Fédération Wallonie Bruxelles. Au niveau mondial, le programme d’ingénieur de gestion de l’UCL gagne deux places et atteint la 41e place traduisant les efforts mis en place par les équipes pour renforcer la qualité du programme en termes d’adaptation au marché de l’emploi et d’internationalisation.

La Louvain School of Management de l’UCL s’était déjà illustrée cette année en renouvelant son accréditation internationale EQUIS (label de qualité), gage de son excellence tant au niveau de l’enseignement que de la recherche.

L’ouverture internationale, critère important pour le Financial Times, constitue l’une des forces de la LSM : tout étudiant a la possibilité de bénéficier d’un échange à l’étranger (plus de 140 destinations d’échange dans le monde) ainsi que d’un stage en entreprise qui peut être effectué à l’étranger, ce qui lui confère une expérience internationale unique. Le ranking du Financial Times confirme donc le fait que la formation en gestion diligentée aux étudiants de l’UCL est appréciée par les entreprises belges et internationales.

Autre critère clé du ranking du Financial Times, le feed-back des alumni. L’excellente performance de l’UCL confirme que les diplômés de la LSM apprécient la formation qu’ils y ont reçue et la considèrent totalement en phase avec les besoins du marché du travail.

"Sur le plan mondial, le programme d’ingénieur de gestion de la LSM remonte à la 41e place. Au vu des moyens dont nous disposons en Belgique, c’est un résultat inespéré. Nous serions dans le top10 mondial si on prenait en compte un ratio entre la position dans le classement et les moyens investis", se félicite Michel De Wolf, doyen de la Louvain School of Management de l’UCL. "De plus, il faut noter que chaque année, de nouvelles business schools, surtout en Asie, font leur apparition dans le classement. Même si la méthodologie peut susciter certaines réserves, ce classement est un référentiel pris en compte par les étudiants belges comme étrangers, et constitue un étalonnage utile dans notre stratégie d’amélioration continue."