Les bourgmestres de Dour et Quaregnon sont déterminés à maintenir le GP Samyn

Au lendemain de l'annonce d'un probable détournement estimé à 180 000 euros par la trésorière du GP Samyn, dans les caisses de l'asbl, les bourgmestres des communes de Quaregnon et de Dour se sont rencontrés afin d'évoquer l'avenir de l'évènement.



À l'issue de la concertation, la volonté des bourgmestres Carlo Di Antonio (cdH) et Jean-Pierre Lépine (PS) est de maintenir l'épreuve sportive. " Nous voulons surtout privilégier l'aspect sportif de l'évènement parce que nous ne pouvons pas pénaliser ceux qui aujourd'hui, sont tristes. Je pense notamment aux organisateurs, les bénévoles, les spectateurs et surtout les coureurs. Aujourd'hui, il y a donc une volonté commune, du comité organisateur et des deux communes de départ et d'arrivée de la course, de maintenir l'épreuve", explique Jean-Pierre Lépine, bourgmestre PS de la commune de Quaregnon.



Et pourtant, au vu des circonstances, les organisateurs de cette édition 2017 se verront dans l'obligation de limiter les dépenses financières allouées à l'occasion. À titre d'exemple, le bourgmestre évoque la suppression de la conférence de presse ou encore un accueil VIP plutôt restreint.



En attendant, les subsides des communes restent les mêmes : 40 000 euros seront versés par les communes de Dour et de Quaregnon avec une attention toute particulière quant à la façon dont seront dépensés ces montants. "Nous espérons que les deniers publics seront dépensés de manière juste et intelligente pour l'épreuve et nous veillerons à ce que ces subsides servent uniquement à l'organisation de la course. Dans l'avenir, nous réaliserons quelques demandes auprès de nos directeurs financiers respectifs afin d'envisager un financement partiel des factures".