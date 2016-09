La bourgmestre d'Estinnes dans un jeu télévisé

Mons-Centre

Aurore Tourneur, la bourgmestre CDH d'Estinnes a été sélectionnée pour participer à l’émission Septante et un. En compagnie de Jean-Michel Zecca, Aurore Tourneur va affronter 70 personnes du public dans le célèbre jeu télévisé.

Durant l’été, l’info avait fuité. RTL-TVI préparerait des émissions avec des bourgmestres. Plus tard, la chaîne avait indiqué qu’il s’agissait de test. Mais à présent, les choses s’officialisent. Si la bourgmestre d’Estinnes ne devrait pas être la seule à passer devant les caméras, on sait que son émission à elle sera enregistrée le 13 octobre à 9 heures sur le plateau de RTL-TVI.

"J’ai été contactée par l’émission pour participer", commente Aurore Tourneur. "Nous allons organiser cela au niveau communal en lançant un appel à participer. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer un courrier à l’adresse communication@estinnes.be. Les 70 premiers inscrits seront emmenés en car le jour de l’enregistrement pour participer au jeu. En tant que bourgmestre, je suis impatiente de vivre cette aventure avec des dizaines de citoyens."

Si la bourgmestre d’Estinnes a l’habitude de se produire sur les planches, c’est la première fois qu’elle participera à un jeu télévisé. "À l’époque, j’étais passée à l’émission Jeunes Solistes", confie Aurore Tourneur. "Mais jamais je n’avais participé à un jeu télévisé."

La grande aventure se prépare donc. "Je connais le jeu Septante et un mais je n’ai malheureusement pas souvent le temps de regarder. À cette heure-là, j’ai plutôt le nez dans mes dossiers." Aurore Tourneur n’est pas stressée pour autant. "Je vais essayer de regarder un peu plus l’émission d’ici le 13 octobre mais je n’aurai de toute façon pas le temps de me préparer outre mesure. Je ferai de mon mieux pour répondre aux questions. Et si je me trompe, ce n’est pas grave. Nous ne sommes pas des encyclopédies."