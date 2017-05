L'incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi

Il était environ 1h30, dans la nuit de lundi à mardi, lorsqu’un incendie s’est déclaré à la rue de l’Industrie, à Frameries, dans un magasin spécialisé dans le troc. Les pompiers de Mons sont rapidement intervenus mais il ne reste malheureusement rien du bâtiment, ravagé par les flammes.

L’intervention des hommes du feu n’a pas été des plus simples. Ils ont dû attendre l’arrivée de l’opérateur des réseaux gaz et électricité ORES pour que le gaz soit coupé et que les risques liés à l’intervention soient réduits. Ils ont ensuite pu progresser et devenir maitres de l’incendie, qui a malgré leurs efforts totalement détruit le magasin.

Ce lundi matin, les pompiers de Mons sont retournés sur les lieux pour assurer une surveillance et éviter que le feu ne reprenne. Les conditions météorologiques et plus particulièrement le vent renforcent en effet le risque de reprise. À l’heure d’écrire ces lignes, les causes de cet incendie sont encore inconnues.