Une fois de plus, votre quotidien La Dernière Heure/Les Sports met les petits plats dans les grands à l’occasion d’un festival. Cette fois, c’est à l’occasion du célèbre Festival International du Film d’Amour de Mons que votre quotidien vous invite à faire la fête. Et pour ce faire, c’est un programme digne des plus grands galas qui est mis sur pied.

Au total, c’est une centaine de lecteurs qui auront le privilège d’assister à cette soirée au cours de laquelle l’Amour sera résolument le fil conducteur. La soirée débutera à 17h30 par la présentation et la projection du film "This beautiful Fantastic" de Simon Aboud qui raconte l’histoire de Bella Brown, une jeune femme pétillante, qui rêve d’écrire un succès de la littérature enfantine, et est atteinte d’une véritable phobie pour la faune et la flore. Alors qu’elle est menacée d’expulsion à cause de l’état de son jardin, devenu une véritable jungle, elle fait la connaissance de son riche voisin, Alfie Stephenson, un terrible grincheux, qui s’avère être également un horticulteur hors pair.

Après la projection du film, les chanceux seront invités pour un cocktail dînatoire dans Congres Hôtel Mons Van der Valk jusque 21h30. L’événement se poursuivra pour les plus déterminés avec la soirée d’ouverture de la Terrasse du FIFA.

Nos 100 invités seront tirés au sort. Comment participer au concours ? C’est simple ! Il suffit de nous envoyer un mail sur evenements.mons@dh.be en nous précisant vos coordonnées (nom, prénom, adresse et numéro de GSM). Clôture du concours ce jeudi à 14h précises. Un tirage au sort désignera les gagnants (2 places), qui seront personnellement avertis par retour de mail. Il est inutile d’envoyer plusieurs courriels. À vos claviers !

La rédaction