La grève à la prison de Mons a coûté 100.000 euros à la police locale

Mons-Centre

La dernière grève, en front commun, qui a secoué les prisons du pays a laissé des traces. Le pénitencier montois n’a pas été épargné. Durant 58 jours, les gardiens se sont croisés les bras refusant les mesures d’économies décidées par le gouvernement fédéral. Au pied levé, ce sont les policiers de la zone de police de Mons-Quévy qui avaient été appelés à la rescousse. Ce sauvetage a eu un coût, qui est pris en charge à 100 % par la zone de police.

Au total, l’appui des policiers locaux à la prison de Mons, durant deux mois, a coûté un peu plus de 100.000 euros à la zone de police, révèle le SLFP Hainaut. "Nous regrettons que les policiers aient été chargés de cette mission. Il ne s’agit pas de la mission première du policier. D’autant plus qu’il s’agit d’un travail pour lequel il n’a pas été formé", précise Philippe Bailly, président provincial au SLFP. "Il y a une perte financière énorme pour la zone de police. Cet argent, il faut bien le trouver quelque part et il ne va pas tomber du ciel".

Il a donc fallu racler les fonds de tiroir pour payer ces heures. "Ce sont les missions propres des policiers qui n’ont pas été réalisées. Et c’est clairement au préjudice d’un investissement sur le terrain. Au final, nous en revenons toujours à la même situation. La population est lésée deux fois ! La première fois lorsque le policier réalise une mission de surveillance des détenus et la seconde lorsqu’il récupère les heures de sa prestation si elles ne lui sont pas payées".

Le chef de corps, Marc Garin a confirmé le montant annoncé par le SLFP. "Un fait est certain, lorsque nous passons 4000 heures à la prison de Mons, nous ne les passons pas à la sécurité des citoyens. Certaines zones de police ont refusé d’aller dans les prisons pour prêter main-forte. Nous avons accepté mais il est clair que ce n’est pas une solution. D’autant plus que notre zone de police ainsi que d’autres zones en Hainaut ont été particulièrement sollicitées par la police fédérale en 2016".

Précisons que, contrairement à la situation de Leuze-en-Hainaut où le territoire accueille depuis peu un pénitencier, la zone de police de Mons-Quévy perçoit une subvention fédérale pour réaliser des missions de maintien de l’ordre. "Le calcul de la subvention a été fait en 2001 et il n’a plus été ajusté depuis", note le chef de corps.

Du côté syndical, on campe sur ses positions. Cette facture, c’est au SPF Justice de la payer. "C’est un minimum que le SPF Justice indemnise les zones de police qui ont été concernées par ces grèves des gardiens. S’il y a grève dans un des secteurs du SPF Justice, il est normal que ce soit lui qui en assume les conséquences financières".