Les étudiants montois pestent tandis que la zone de police de Mons/Quévy reste sur sa position. Après plusieurs semaines de prévention, cette dernière a annoncé, via sa page Facebook, qu’elle entrait dans une phase de répression. Les automobilistes qui stationnent de manière anarchique aux abords de l’Université de Mons et de la Haute École Condorcet sur l’avenue du Champs de Mars doivent, dès lors, s’apprêter à être sanctionnés et à mettre la main au portefeuille.

La problématique n’est pas neuve et les étudiants, principaux occupants des places de stationnement dans le quartier, estiment qu’aucune solution ne leur est proposée. Conclusion : certains véhicules sont stationnés sur les trottoirs, sur les accotements ou encore devant les allées de garage de riverains excédés… Une situation que ni la ville ni la police ne souhaitent tolérer.

"Les plaintes de riverains sont nombreuses. En début d’année scolaire, les services circulation et proximité mènent des campagnes de prévention, après quoi il faut passer à une phase de répression, malheureusement inévitable…" , confirme le commissaire Patrice Degobert. "Soyons clairs : il n’y aura pas de policiers postés toute la journée pour traquer les automobilistes. Mais certaines infractions donneront lieu à des enlèvements de véhicules. Ce sera le cas s’ils sont sur des emplacements pour personne à mobilité réduite ou s’ils représentent une gêne à la circulation. Les autres seront verbalisés."

Et si les étudiants estiment être victimes d’un problème plus large de mobilité, le commissaire tempère. "Il ne revient pas à la police de trouver des solutions et de gérer des parkings. Il existe par contre des parkings de dissuasion, en dehors du centre-ville, à partir desquels les étudiants peuvent marcher ou emprunter les transports en commun pour rejoindre les campus. C’est probablement moins facile que de stationner juste devant le bâtiment mais c’est l’une des solutions à envisager pour éviter les mauvais stationnements."

Si les riverains saluent déjà l’action de la police, les étudiants, eux, ont exprimé sur la toile leur mécontentement et leur crainte de devoir aller récupérer leur véhicule à la fourrière après plusieurs heures passées sur les bancs de l’école.