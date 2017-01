Lors de leur fuite, un des auteurs avait tiré en l'air avec son arme

À la requête du Parquet de Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant: Le jeudi 24 novembre 2016 vers 15h20, une Opel Astra immatriculée 6 W 745 a été volée à Chapelle-Les-Herlaimont.





Le même jour à 17h00, un vol à main armée a été commis par deux auteurs cagoulés au salon de coiffure "Fabrice" situé Vieille Place à La Louvière. Les auteurs quittent les lieux et rejoignent un complice qui les attend dans l?Opel Astra volée auparavant. Lors de leur fuite, un des auteurs tire en l'air avec son arme. Les trois suspects prennent la fuite en direction de la rue Pavé du Roeulx.

Le 30 novembre vers 18h00, le véhicule sera retrouvé incendié sur le parking situé entre la Place communale et la rue des Forgerons à La Louvière. Le 1er auteur est âgé d'environ 30 ans et mesure entre 1m75 et 1m80. Il est de corpulence mince. Il portait un training bleu marine du PSG et de marque Nike. Le 2ème auteur est âgé d'environ 30 ans et mesure entre 1m80 et 1m85. Il est de corpulence mince et a les yeux clairs. Il portait un pantalon de sport noir et des gants.

Si vous avez des informations sur ces faits ou si vous avez vu des agissements suspects à proximité des lieux des faits veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.