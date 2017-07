Trois jeunes vandales ont été interpellés. L'intervention musclée a nécessité la présence d'une vingtaine de policiers

Vendredi soir vers 21 heures, des policiers de La Louvière ont été dépêchés en force dans le centre ville, près de la place communale. Une bande de jeunes créaient des embarras parmi les habitants. En effet depuis plusieurs semaines, certains jeunes se livrent à plusieurs actes de vandalisme comme des dégradations et des incendies volontaires. La soirée de ce vendredi a tourné au vinaigre, une policière a le bras cassé depuis l'intervention musclée.

Des renforts des zones de police de la Haute Senne et de Mons-Quévy ont été dépêchés sur place. Au total, une vingtaine de policiers ont été nécessaires pour rétablir le calme. Trois jeunes, dont deux majeurs, ont été interpellés. Un mineur a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance présentes dans les rues. Capturé, le jeune homme a été envoyé, sur ordre du magistrat, au centre fermé de Saint-Hubert. "Quant aux deux jeunes majeurs, ils comparaitront devant la justice dans le cadre d'une procédure accélérée," a indiqué le parquet de Mons.

Le week-end dernier des faits similaires étaient déplorés dans la Cité des Loups. Plusieurs jeunes s'étaient livrés à des dégradations sur des véhicules et avaient mis le feu à un stand, situé sur la Grand-Place de La Louvière dans la nuit de samedi à dimanche. La zone de police de La Louvière avait réussi à interpeller deux individus, un mineur et un jeune majeur. Les autres casseurs avaient pris la fuite à l'arrivée des policiers. Le premier jeune a été présenté au juge de la jeunesse, le second a été présenté au juge d’Instruction pour dégradations sur véhicules et incendie volontaire. Le parquet de Mons avait précisé que l'enquête était toujours en cours.