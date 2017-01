On lui doit déjà un épisode spécial d'Esprits criminels avec Jawad. Une parodie qui avait drainé des millions de vues et qui avait fait parler d'elle jusque chez Cyril Hanouna. Antonio Spoto continue à sévir sur le Net. Le Louviérois s'est penché sur le cas Galant pour détourner une interview de l'ancienne ministre de la Mobilité. On y apprend notamment que pendant les conseils des ministres, Charles Michel joue aux Pokémons tandis que Galant planche "sur le plan de vol des trains de la SNCB"!













Retrouvez demain dans votre DH Mons-Centre l'interview d'Antonio Spoto. Le Louviérois nous dévoilera ses nouveaux projets.