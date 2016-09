La plainte contre Jacqueline Galant est classée sans suite

Mons-Centre

L’affaire avait éclaté en avril 2015 et marquait le début des déboires entourant la ministre libérale Jacqueline Galant. Bourgmestre empêchée de Jurbise, la ministre fédérale était soupçonnée d’avoir exercé des pressions en vue de faire capoter le renversement de majorité à Lens (commune voisine de Jurbise) qui enverrait sa sœur, Isabelle Galant, sur les bancs de l’opposition.

Le premier échevin, Bruno Beltrame (Lens et Vous) avait déposé plainte contre la ministre Jacqueline Galant pour abus de pouvoir et tentative d’intimidation auprès des services du procureur du roi de Mons. Après un parcours du combattant dans les tumultes des instances judiciaires, c’est au parquet général de Bruxelles que l’affaire a finalement été étudiée. Le parquet général a classé sans suite.

À l’époque , l’affaire avait déchaîné les passions. Le premier échevin de Lens reprochait à la ministre Galant d’avoir fait pression sur son employeur afin d’éviter que ce dernier ne vote la motion de méfiance constructive déposée par son groupe Lens et vous. "La ministre et bourgmestre de Jurbise a téléphoné à mon employeur pour en savoir plus sur ma position politique", expliquait-il. Bruno Beltrame ainsi que son employeur ont été entendus par les services.

L’ex-ministre, Jacqueline Galant avait assuré "ne pas avoir téléphoné" à cet employeur présent sur la commune de Jurbise mais elle n’avait pas voulu se livrer à d’autres commentaires.

Une autre affaire s’était également répandue comme une traînée de poudre concernant cette fois des subsides alloués à la gare de Mons conditionnés au mayorat lensois. Tant Jacqueline Galant qu’Elio Di Rupo, le bourgmestre de Mons avaient vivement démenti cette information. Il n’en restait pas moins que ces deux polémiques bouillonnaient dans toutes les sphères et davantage encore dans l’entourage de Jacqueline Galant.

Contacté, Bruno Beltrame, l’échevin de Lens, auteur de la plainte, n’a pas souhaité commenter l’information. La bourgmestre, Jacqueline Galant n’a pas non plus souhaité apporter davantage de commentaires. La bourgmestre a d’ailleurs annoncé, il y a de cela un mois, qu’elle souhaitait prendre du recul vis-à-vis de la presse. Et elle semble tenir sa promesse.