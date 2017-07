Plusieurs stands de sensibilisation ont pris leur quartier sur le site.

Depuis mercredi soir, le festival de Dour bat son plein. Entre découverte musicale, fête au camping et farniente au soleil, les festivaliers ont aussi l’opportunité de chiner dans les échoppes de l’espace marchant. Mais pas que ! Entre deux bières et deux concerts, ils ont aussi la possibilité d’être sensibilisés. Plusieurs associations sont en effet présentes sur le site.

Sans surprise, un œil semble attirer l’œil plus rapidement. Il faut écrire que sur le comptoir se trouve toutes sortes d’objets colorés, mais aussi des préservatifs et des pénis en plastique. De quoi en intriguer plus d’uns. « Nous sommes présents sur de très nombreux festivals mais ici à Dour, ça fonctionne vraiment très bien ! Les stocks diminuent très vite, alors que nous repartons parfois avec des caisses entières », précise une bénévole, présente pour la première fois à Dour.

« Les préservatifs ont beaucoup de succès mais c’est aussi l’occasion de sensibiliser les festivaliers au sexe responsable, de les informations sur les MST (maladies sexuellement transmissibles) et IST (infections sexuellement transmissibles), sur les moyens de contraception,… » Le tout via des jeux ludiques et des brochures explicatives.

Autre stand, dans un tout autre genre, celui d’Amnesty International. Installé depuis samedi matin seulement, les plus curieux viennent s’informer, signer des pétitions, prendre un pin’s ou une décalcomanie. « Sur la question des réfugiés notamment, on voit que les festivaliers ont tous reçu le message. Ils viennent avec des informations, correctes ou non, nous posent des questions pour voir ce que l’on propose concrètement. De manière générale, le message aimez-vous les uns les autres, est un message qui passe très bien auprès du public ! », se réjouit le responsable.

Toujours un peu plus loin, c’est l’association Environnement sans Frontières qui a planté ses quartiers sur le site de la machine à feu. « Nous travaillons en Belgique et en Indonésie. Nous tentons de sensibiliser cette population aux problèmes environnementaux et de leur apprendre des métiers en lien avec le recyclage, qui n’existe pas là-bas. » Si la sensibilisation reste plus difficile, elle a déjà pu récolter quelques dons, bien nécessaires pour accomplir sa mission.

Preuve en est qu’à Dour, les festivaliers ont du cœur !