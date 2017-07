5 jours, 7 scènes, 235 artistes programmés et 225.000 festivaliers sont attendus sur la plaine de la Machine à Feu de mercredi à dimanche. Le Dour Festival ouvre mercredi sa 29e édition et entend célébrer la musique singulière, pointue et alternative avec plusieurs milliers d’habitants éphémères, tous mordus de ce rassemblement musical de partage, de rencontres, de moments forts et inattendus. Il ne reste que quelques jours avant le jour J. Nous vous livrons les secrets de préparation de ce festival, unique en son genre, et les grandes nouveautés qui attendent les festivaliers dourois.

Sur la plaine évidemment, les centaines de bénévoles s’agitent dans tous les coins. Les scènes/chapiteaux sont quasi tous montés. Ils ont d’ailleurs dû s’atteler à un nouveau plan pour construire le site en fonction des nouveautés. Sans plus attendre, commençons par quelques bonnes nouvelles. La première est réservée aux campeurs (ils seront près de 40.000). Ainsi, l’entrée sur la plaine est plus proche des campings. D’ailleurs, le "pont de l’enfer" a royalement disparu, s’en est donc fini des escaliers interminables !

Ensuite, les campings festivaliers ont été fusionnés pour ne faire qu’un seul grand camping. Un Green Camping, un camping sans déchet voit le jour. Les festivaliers respectueux de la nature vont en tomber raide dingues.

Côté scène aussi, il y a du neuf. Le Dub Corner est situé à l’entrée du festival et est ouvert dès le mercredi. La Jupiler Boombox et la Petite Maison dans la Prairie ont aussi un peu changé de place pour plus de confort. La petite nouvelle du festival à savoir la Caverne accueillera toutes les guitares du festival. "C’est un remodelage, un nouveau chapiteau pour les amateurs de rock qui devraient apprécier" précise Mathieu Fonsny, co-programmateur du Dour Festival.

Une autre nouveauté de taille se situe au niveau de l’accès aux parkings et à la plaine. En effet, en raison des travaux (oui, oui !), la traditionnelle RN 552 est interdite à la circulation, exceptée pour les véhicules de secours. Du coup, c’est tout un plan de mobilité qui a été créé pour l’occasion. Il faut écrire que c’est une première dans l’histoire du festival que la route de Wallonie qui relie l’autoroute à Dour soit fermée.

Il est clair que les festivaliers qui empruntent habituellement le rond-point des Canadiens à Thulin seront déviés par rapport aux autres années. Un petit détour s’avère préférable pour garantir la sécurité de chacun. Question stationnement, ce sera néanmoins un peu plus aisé pour les festivaliers (pas pour les riverains) puisque les parkings du festival se trouvent, cette année, au pied des éoliennes.

La 29e édition du Dour Festival s’annonce riche, diversifiée et festive, même si la sécurité maximale y prendra ses quartiers.





Plus de 1000 policiers sur le pont

Tout comme les autres grands festivals de Belgique, celui de Dour n’échappera pas aux renforts sécuritaires de plus en plus pointus. En cette nouvelle ère, les efforts sont multiples et la sécurité doit est réglée comme du papier à musique. Comme lors du Doudou par exemple, les organisateurs du Dour Festival se plient à ces nouvelles exigences pour assurer la sécurité des festivaliers, même si ceux-ci sont majoritairement animés par la volonté de prendre un maximum de plaisir durant cinq jours.

La zone de police des Hauts-Pays bosse d’arrache-pied depuis plusieurs mois, en collaboration avec la police fédérale, pour mettre au point un dispositif le plus optimal possible. Au menu ? Beaucoup de policiers, dans et aux abords du site de la Machine à feu, durant toute la durée du festival. Un peu plus de 1.000 policiers issus des zones de police locales et de la police fédérale seront donc sur le terrain. Pour l’heure, aucun militaire n’a été réquisitionné pour opérer une quelconque mission en terres douroises. L’hélicoptère de la police fédérale sera également au rendez-vous, comme chaque année.

Les organisateurs du festival préfèrent rester discrets sur les dispositifs. Sécurité oblige, nous dit-on. Reste qu’on peut s’attendre à des mesures similaires à l’année dernière mais renforcées plus spécifiquement pour lutter contre les attaques aux véhicules béliers. Aux abords du site, des blocs de béton et les nouvelles barrières anti-camions-béliers seront disposés.

Des policiers vont monter la garde aux différents check points du parcours des automobilistes. "Des dispositifs supplémentaires ont été prévus", précise le chef de corps de la zone de police des Hauts-Pays. "Tous les efforts pour assurer au maximum la sécurité de tous sont réalisés. Au niveau de la fluidité de la circulation, le plan a été revu. Il s’agissait d’une initiative de l’autorité administrative à laquelle nous nous sommes adaptés."

Sur la Plaine, on ne semble pas vouloir interdire les sacs à dos. Il n’empêche qu’ils seront sérieusement fouillés par les services de sécurité du festival. De même que les détecteurs de métaux, introduits l’année dernière, qui seront également de la partie avant l’entrée de chaque festivalier sur le site.





Record de ventes bientôt égalé

D’ici mercredi à midi pile, le camping des festivaliers qui ne veulent rien rater ouvrira ses portes. Jusque-là, il est encore temps de se procurer les précieux tickets d’entrée, non seulement pour le festival, mais aussi pour le camping. Et selon l’organisation, les ventes sont excellentes ! "Les tickets s’écoulent au même rythme que l’an dernier lorsque nous avions réalisé notre meilleur record de ventes (235.000 festivaliers en 5 jours)." Il reste des pass cinq jours (camping inclus) et des tickets une journée/nuit pour les festivaliers. Question logement, différentes catégories sont soldout à savoir igloo et tribal tent, festihut, green camping, tipi, hôtel et flexhotel. Il ne reste que quelques places en festicabin.

Plus d’infos : https ://tickets.dourfesti val. be





Les stupéfiants dans le collimateur

Là aussi, les services de police ne feront pas de quartier. Les drogues dures ne sont pas les bienvenues. Comme chaque année, des contrôles spécifiques seront d’ailleurs organisés par les services de police. Transports en commun, réseau routier, aux abords et dans le site… Comme l’année dernière, des fouilles sont à l’ordre du jour et tous les produits illicites détectés seront directement saisis. Dès mercredi, ces opérations se multiplieront sur les trajets potentiels des festivaliers. Rappelons qu’elles ont pour objectif de lutter contre la vente et la consommation de produits stupéfiants. Les policiers réaliseront aussi des fouilles dans les gares, comme à Saint-Ghislain, et dans les bus qui transportent gratuitement les festivaliers jusqu’au site.





Vincent Loiseau (DR +) Bourgmestre faisant fonction de Dour: "Nous sommes très fiers"

- Êtes-vous prêts pour l’ouverture de la ville aux milliers de festivaliers ?

"Comme chaque année, le Dour Festival reste un moment phare de notre vie communale. C’est un événement qui a permis de situer Dour sur la carte de l’Europe grâce aux prix déjà remportés. C’est un grand moment et une belle fierté de disposer de ce festival sur la commune."

- Un bémol ?

"Malheureusement, le terrorisme est là. Le risque n’est plus à prendre à la légère. Nous devons donc mettre tous les atouts de notre côté pour garantir une sécurité optimale aux festivaliers et à la population douroise. Et ce même si quel que soit l’endroit où on se trouve, nous devons nous habituer à vivre avec cette menace. C’est l’aspect négatif d’accueillir autant de personnes sur sa commune… Le risque zéro n’existe pas mais il est pris très au sérieux. Ce serait complètement irresponsable de ne pas le faire."

- Que souhaiteriez-vous pour les prochaines éditions ?

"Depuis la première édition, j’assiste à ce festival. Alors en tant que musicien et fan de musique, j’espère que pour son 30e anniversaire, soit l’année prochaine, je pourrai enfin jouer avec mon groupe pendant le festival. L’appel est lancé ! "





L’affluence du Dour Festival en 10 dates

1989: 2.000 festivaliers ont assisté à la 1re édition du Dour Festival. 5 concerts étaient programmés.

1991: 1.500 festivaliers se rendaient à la 3e édition du festival pour assister à 10 concerts.

1993: 9.000 personnes assistent aux concerts des 20 artistes programmés pour la 5e édition.

1996: Le nombre de concerts a doublé, 55 artistes ont séduit 50.000 festivaliers.

1998 : 72.000 festivaliers assistaient à 95 concerts sur la Plaine de la Machine à Feu et passaient le cap des dix ans.

2002: Une étape est franchie lorsque les 100.000 festivaliers étaient atteints avec les 71 artistes programmés.

2004: 120.000 festivaliers étaient toujours présents. Et l’organisation programmait à l’époque plus de 150 artistes sur quatre jours.

2009 : La 21e édition comptait 144.000 festivaliers. L’épopée douroise se poursuit.

2011 : 161.000 festivaliers affolaient les compteurs.

2014: 195.000 festivaliers assistaient à plus de 200 concerts.

2015: 228.000 festivaliers avaient répondu à l’appel. Le festival s’étendait sur cinq jours. C’est en 2015 que le cap des 200.000 visiteurs était franchement dépassé.