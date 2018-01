Après un communiqué condamnant la bagarre survenue lors du derby entre les Francs Borains et la RAAL, le bourgmestre Jacques Gobert a réuni les acteurs louviérois du matchs (clubs, supporters et force de l'ordre).

Jacques Gobert a exprimé son mécontentement lié au comportement de certains supporters de la RAAL. Ce comportement nuit à l'image de tous les supporters de la Louvière, du club et également de la ville. Le premier citoyen de La Louvière a donc pris un ensemble de mesures radicales vis-à-vis des fauteurs de trouble et interdits de stade afin de maintenir et de guaranti le fair-play dans les travées du Tivoli.