Le chef de file MR, Georges-Louis Bouchez se dit "fatigué des caricatures et calomnies émanant du PS"

Quelques heures avant le début de l’assemblée publique montoise, le chef de groupe MR siégeant dans l’opposition a annoncé que la séance serait diffusée via Facebook live. “Etant fatigué des caricatures et calomnies, émanant du PS”, le MR a décidé de retransmettre en direct le conseil communal. À partir du profil “Georges-Louis Bouchez”, il sera donc possible à quiconque et à n’importe quel moment d’assister en direct à la séance “pour que chaque citoyen se fasse son opinion”.

“Il est devenu insupportable au groupe MR de subir les attaques du PS sur notre manière de mener l’opposition alors que nous nous en tenons à défendre nos idées et à faire des propositions. Notre attitude n’est pas destructrice, au contraire elle est celle d’un groupe qui se bat pour un idéal et un projet de Ville”, a indiqué le chef de groupe MR, Georges-Louis Bouchez. “Il s’agit certainement d’une première dans une grande ville wallonne mais la transparence valant mieux que de nombreux discours, c’est aux citoyens que reviendra le droit de se forger un jugement!”

La séance du conseil communal à Mons est prévue, ce mardi, à 18h.