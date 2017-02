Le mouvement de grève qui touche mercredi matin les casernes de Mons et de La Louvière n'a pas d'impact sur la sécurité des citoyens, a indiqué le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, contacté par l'agence Belga.

Les appels d'urgence sont dispatchés par le centre 100 de Mons vers les casernes environnantes qui, elles, ne sont pas en grève. Le gouverneur du Hainaut tient à rassurer la population quant aux conséquences éventuelles de la grève initiée mercredi matin par les pompiers professionnels des casernes de Mons et de La Louvière: "Les appels d'urgence sont dispatchés via le centre 100 de Mons vers les casernes environnantes. Il est même possible que les pompiers français puissent intervenir en zone frontalière, selon les accords transfrontaliers. La notion d'aide adéquate la plus rapide reste donc garantie", a déclaré Tommy Leclercq.