Jusqu'à maintenant, la gadoue n'est pas venue gâcher les premiers émois dourois.

Les festivaliers ont commencé à prendre leurs quartiers à Dour. Si quelques gouttes ont émaillé l'installation des tentes mercredi après-midi, les cieux ne se sont pas déchaînés.

« Pour le moment, ça va », commente Jérôme, un jeune Montois. « Ce ne sont que quelques gouttes. Le sol reste relativement sec. On se met à l'abri sous la tente en attendant que ça passe. »

D'autres ne craignent pas les caprices de mère Nature. Près de leur Festihut, deux Suisses mangent une lasagne. « Des amis nous avaient parlé de Dour. On a découvert le festival l'année passée et on a tout de suite accroché. C'est pour ça qu'on est revenu cette année. On est là, dès le début, pour le faire jusqu'au finish. »

Les portes du site s'ouvrent à peine qu'ils sont déjà nombreux à piaffer d'impatience dans leur campement. « En même temps, ça fait un an qu'on attend ça », conclut Mélanie, jeune festivalière parée comme jamais.