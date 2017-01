Aloïs est né le 11 septembre 2011, une date "exceptionnelle pour un enfant exceptionnel" , comme le répète souvent sa maman. C’est que depuis sa naissance, le petit garçon doit se battre pour acquérir de l’autonomie. Né prématuré à sept mois, il a manqué d’oxygène, ce qui a provoqué des lésions au cerveau et affecté sa motricité.

Aujourd’hui, il maîtrise le haut de son corps mais ne peut marcher. "Lorsque nous sommes sortis de l’hôpital, nous ne savions pas quelles seraient les séquelles", explique Lindsay Hoyaux, sa maman. "Son évolution était à surveiller. Rapidement, nous nous sommes rendus compte qu’il ne tenait pas sa tête, qu’il ne souriait pas, qu’il ne suivait pas du regard,… Le diagnostic est finalement tombé lorsqu’il avait huit mois."

Lindsay et son mari Jonathan apprenaient ainsi que leur enfant souffre du syndrome de Little, une affection neurologique qui se caractérise par une paralysie plus ou moins importante des deux membres supérieurs ou inférieurs de type spasmodique. "Les premières années n’ont pas été simples, il a fallu accepter le diagnostic. J’ai fait le choix de rester à la maison pour le stimuler un maximum, pour qu’il évolue. Je suis devenue une maman, une institutrice, une kiné,… Mais ça en valait la peine puisque cela a porté ses fruits."

Si Aloïs ne marche pas, il a appris à parler et à contrôler ses membres supérieurs. "La marche reste difficile car il ne peut mettre ses pieds à plat. C’est lié à une spasticité musculaire, c’est-à-dire une contraction involontaire des muscles. Ces contractions entraînent à terme des déformations et nécessitent des opérations de tout ce qui peut être touché : les hanches, les coudes,…"

Ce que les parents du petit garçon souhaitent éviter à tout prix. "Nous avons fait notre possible pour qu’il évolue. C’est un champion, un battant qui sait les efforts à fournir pour pouvoir un jour marcher. Nous nous renseignons depuis des années sur un acte chirurgical qui pourrait lui donner cette chance."

Le temps de la réflexion étant terminé, Lindsay et Jonathan emmèneront Aloïs en Espagne à la fin du mois pour qu’il passe entre les mains du chirurgien. Reste donc à financer l’intervention.