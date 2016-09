Manage : un ado en scooter renversé à la sortie de la E42

Mons-Centre

Le pilote du scooter, un adolescent de la région, s'en sort avec de légères blessures

Un accident entre un cyclomoteur et une voiture s'est produit peu avant 8h30 ce mardi matin au carrefour formé par la sortie de la E42 et de la grand-rue à Manage, provoquant d'importantes files de circulation. Le cyclomotoriste venait de Manage et suivait simplement la route qui mène à Seneffe quand le conducteur du véhicule l'a percuté de plein fouet . Quant à l'automobiliste, il venait de quitter l'autoroute et souhaitait s'engager sur la chaussée de Mons (à gauche donc) quand l'impact s'est produit. Selon des sources policières, il semblerait que le chauffeur n'ait pas vu le jeune cyclomotoriste arriver à sa gauche.

Le deux-roues est déclaré hors d'usage et a été emmené par une société de dépannage tandis que son pilote, un adolescent de la région, s'en sort avec de légères blessures. Dans un premier temps, plusieurs témoignages signalaient la présence d'un blessé couché et conscient à l'endroit de l'accident mais il semblerait que le jeune homme avait déjà repris ses esprits à l'arrivée des services de secours. Une ambulance et une équipe de police ont néanmoins été dépêchées sur place.