Orages, vent, fortes averses et brèves éclaircies sont donc au menu de ce lundi. Plusieurs incidents sur les routes notamment ont déjà pu être dénoncés sur les réseaux sociaux.

Du côté de Wasmes, une plaque d'égout s'est littéralement soulevée. Aux 4 pavés d'Hornu, un internaute a signalé des inondations au niveau des voiries. Du côté de Quaregnon, la foudre s'est abattue sur une habitation, située à la rue du Danube. La toiture est partiellement détruite. Les pompiers de Mons sont toujours sur place, aucun blessé n'est à déplorer. Une voiture s'est également encastrée dans la façade d'une habitation, située à la rue du Moulin à Flénu.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre risquent de passer une très longue journée à guetter les incidents suite à ces intempéries.

Selon le météorologue amateur, gestionnaire de la page Facebook Météo-Mons: "ça va grogner toute l'après midi et les quantités d'eau varieront de 5 à localement 20 mm! C'est le moment de remplir la citerne et de faire le plein pour le jardin. Cela ne se calmera que lentement après 16-17h avec l'espacement des averses et la disparition de l'activité orageuse."