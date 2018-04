Quel cirque ! A nouveau par communiqué , le docteur David Bouillon, candidat sur la liste Mons en Mieux, a confirmé qu'il ne quittait finalement pas le navire de Georges-Louis Bouchez (MR). Jeudi soir en deux temps, David Bouillon a pourtant envoyé un courriel à l'ensemble de la presse expliquant qu'il y avait "rupture" avec Georges-Louis Bouchez suite au clash survenu mardi soir lors de la prestation de serment de la nouvelle directrice générale adjointe à Mons.

Une heure après, il annulait tout bonnement son communiqué avant de prendre une "décision définitive" et donc après une réunion prévue ce vendredi avec le chef de file de Mons en Mieux. Et ce vendredi midi, voilà un autre communiqué au ton accusateur qui fait surface.

"Depuis ce mardi, j’ai été victime, ni plus ni moins, d’une véritable opération commando de déstabilisation", affirme David Bouillon. "Les représentants de plusieurs partis politiques présents sur la ville de Mons m’ont successivement contacté afin de me convaincre de dire que je quittais la liste Mons en Mieux et Georges-Louis Bouchez."

Ce "novice" de la vie politique insiste: "ils ont ainsi profité de mon inexpérience." Il va même plus loin en tirant à boulet rouge sur ... un autre élu. "Le communiqué de presse d’hier indiquant mon départ a été rédigé par l'élu Citoyen John Joos, future tête de liste du "Mouvement Citoyen". Il m’a également fourni les adresses mails des organes de presse à contacter. Je tiens à la disposition de tout un chacun les mails en attestant. Avec recul et regrets, je suis tombé dans le piège tendu sous mes pieds."

Enfin, David Bouillon se dit désormais "conforté dans la bonne prise en compte, par la liste "Mons en Mieux", des préoccupations qui me sont chères et de mon combat contre la pauvreté et la précarité. Combat pour lequel "j’irai jusqu’au bout".Très clairement, il n’y a donc aucune remise en cause et encore moins de rupture."

A ce stade, l'élu John Joos est inaccessible par téléphone afin de répondre aux propos tenus par David Bouillon.