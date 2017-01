Le plan B pour offrir un lifting au parking en structure de la Grand-Place de Mons a été activé. Le collège a désigné la société qui sera chargée de réaliser les travaux de sécurisation. Les travaux vont donc commencer d’ici quelques semaines. Pas de panique, le parking sera accessible pour les soldes ! Et il sera opérationnel dès le printemps. "Nous aurions voulu qu’il le soit pour cet hiver mais ça n’a pas été possible", explique l’échevin de la Mobilité, Pascal Lafosse (PS).

Au programme ? Des portes anti-intrusion, de l’éclairage, des portes coupe-feu, des caméras, ect. "Les dégradations au sein du parking sont devenues trop importantes. L’année dernière, nos services ont dû intervenir une centaine de fois à cause du vandalisme. L’insécurité devenait également problématique, à tel point que le parking connaissait une baisse de fréquentation."

Suite à la perte du subside, une solution à moindre coût pour rénover ce parking de quelque 150 places devait être trouvée. Un budget de 378.000 euros est néanmoins nécessaire pour réaliser ces aménagements. "Il ne s’agira donc pas d’une rénovation complète comme ce fût le cas pour le parking de la Halle."

Rappelons que le parking couvert de la rue de la Halle avait nécessité la fermeture complète de l’exploitation durant un an. La structure de la Grand-Place ne sera pas impactée de la même manière puisque le chantier sera moins conséquent.

Notons que l’entreprise désignée ne fait pas l’unanimité dans la Cité du Doudou. Et pour cause, l’entreprise traîne quelques casseroles pour des dépassements de délais et/ou de budget. "C’est la seule entreprise qui a répondu au marché. Si nous avions relancé le marché, nous n’aurions pas pu faire les travaux avant l’hiver prochain. Mais nous avons pu négocier avec l’entreprise notamment au niveau du délai de fermeture pour les travaux les plus lourds et sur le prix."

Le parking sera en effet fermé durant une vingtaine de jours. "Grâce aux négociations, les inconvénients de fermeture sont restreints au minimum," rassure l’échevin qui insiste sur la triple nécessité (sécurité, mobilité, commerce) de ces travaux de sécurisation.