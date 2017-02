C’est hier après-midi que la commission spéciale Publifin a été mise en place. Douze députés - 6 PS, 4 MR et 2 CDH - seront ainsi chargés d’étudier la transparence et le fonctionnement du groupe. Plusieurs députés de notre région, à savoir Jean-Marc Dupont (PS, Frameries), Olga Zrihen (PS, La Louvière), Patrick Prévot (PS, Soignies), Olivier Destrebecq (MR, la Louvière) et Pascal Baurain (CDH, Saint-Ghislain) en seront. C’est ce dernier, nouveau venu au parlement wallon, qui présidera par ailleurs cette commission.

"C’est dans la continuité de mes engagements, tant professionnels que politiques. Depuis toujours, je me suis placé du côté des plus faibles pour les soutenir et les défendre", explique l’avocat et chef de file de l’opposition à Saint-Ghislain. "Quand le scandale a éclaté, j’ai demandé s’il était possible de me lancer dans les travaux de cette commission et, pourquoi pas, de la présider. J’ai obtenu l’accord de mon groupe, j’en suis ravi."

Mais le travail ne manquera évidemment pas. "J’ai la chance d’avoir un regard neuf mais beaucoup de documents devront être collectés, analysés,… pour mettre en lumière les problèmes et les conditions qui ont permis l’éclosion de ces dysfonctionnements."

Des déviances que le réformateur, Olivier Destrebecq, entend également mettre au jour. " Nous ne pouvons qu’être déçus de ne pas obtenir une commission d’enquête. Nous savons qu’il est important de prouver aux citoyens que l’on ne chipote pas sur la clarté. Ils sont en droit d’attendre de nous, politique, une totale transparence", explique-t-il.

Si cette commission spéciale peut encore évoluer en commission d’enquête, le député estime que le travail ne sera pas simple. "Les travaux n’ont pas encore débuté que déjà, on parle de système mafieux, tentaculaire. La problématique est gravissime, il faut que toute la lumière soit faite et que des sanctions claires soient prises à l’égard des personnes qui seront jugées responsables, que les balises soient posées pour que cela n’arrive plus jamais."

Et d’ajouter : "Je suis naturellement satisfait de faire partie de cette commission. D’une part parce que j’ai toujours eu à cœur d’obtenir la transparence dans les dossiers économiques - les dossiers de laminoirs de Longtain par exemple - et d’autre part parce qu’en tant que parlementaire, il est de notre devoir de contrôler l’exécutif." Nul doute que les révélations ne manqueront pas ces prochaines semaines.