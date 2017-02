Un courrier informant les agents qu'en cas de poursuite de la grève administrative, des sanctions financières pourraient être infligées.













Le mouvement d'humeur des pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre prend de l'ampleur ce mercredi en fin de matinée. Les pompiers de La Louvière et de Mons manifestent leur mécontentement en bloquant la circulation du côté de La Louvière et en menant une opération escargot sur le boulevard de Mons. Sirènes hurlantes et gyrophares allumés, trois camions bloquent, dans une certaine mesure, la circulation des automobilistes.