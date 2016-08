Pairi Daiza lance un sondage pour choisir le nom de Baby P, le bébé panda géant

Mons-Centre

Le bébé panda géant, né début juin dans le parc animalier Pairi Daiza, aura bientôt 100 jours, cap symbolique à partir duquel son nom définitif peut être choisi, selon la tradition chinoise, afin d'assurer la viabilité de l'animal.

Le parc peut désormais réfléchir sérieusement au vrai nom de "Baby P" et lance à cet effet un sondage via sa page Facebook, annonce-t-il dans un communiqué mercredi.

Cinq noms sont proposés aux internautes: Tian Bao (Trésor du Ciel), Xing Hao (Bonne étoile), Ou Xing (Etoile d'Europe), Hua Li (Chine et Belgique) et An Tuan (Paix Unie). Visiteurs et fans de Baby P peuvent faire leur choix parmi ces propositions. L'équipe panda du parc choisira ensuite le nom définitif parmi les trois noms les plus populaires. Leur choix sera annoncé d'ici quelques semaines, indique le communiqué.

"Baby P" est né le 2 juin dernier à Paira Daiza. Ses parents, Hao Hao (Gentille) et Xing Hui (Etoile scintillante), arrivés en 2014, ont été prêtés par la Chine à la Belgique pour une période de quinze ans.