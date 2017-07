Un gros coup de gueule est poussé par le bourgmestre faisant fonction de Dour, Vincent Loiseau (DR +). "Je suis fâché et scandalisé", peste-t-il, quelques jours avant l’ouverture du Dour Festival. Et pour cause, il s’apprête à accueillir des milliers de festivaliers ce mercredi mais, malgré ses multiples demandes de détacher quelques militaires en terres douroises, aucune réponse ne lui est parvenue.

Si les services de police, l’organisation du Dour Festival et la Commune sont aux aguets pour garantir une sécurité optimale aux 230.000 personnes attendues, le bourgmestre faisant fonction souhaite ajouter une couche supplémentaire de sécurité au dispositif mis en place. Précisons qu’à notre connaissance, aucune menace spécifique ne plane sur l’événement dourois. Mais, comme d’autres événements d’ampleur en Belgique et en Europe, une attention toute particulière y est accordée, notamment avec la présence de mesures anti-camion-bélier.

© AVPRESS



Le bourgmestre a envoyé deux courriers aux services de la Défense pour tenter d’obtenir un détachement militaire. Des courriers auxquels il n’a jamais obtenu de réponse. "D’une part, je ne trouve déjà pas normal, étant donné l’ampleur de l’événement, que j’en sois au point d’en faire la demande. Pour moi, cela devrait être une mobilisation spontanée de la part de l’armée. Le festival, c’est plus de 200.000 personnes et 40.000 campeurs ! Et d’autre part, le second courrier est parti le 29 juin et je n’ai eu aucune réponse," précise-t-il, après avoir contacté une nouvelle fois son secrétariat et le ministère de la Défense.

"Je me suis rendu à Couleur Café, au concert de Coldplay et des militaires appuyaient les policiers sur le terrain. Pourquoi pas à Dour ? Alors que dans le chef des organisateurs, de la Commune et de la zone de police, nous essayons de faire le maximum pour garantir une sécurité optimale. Ne pas pouvoir compter sur le support de l’armée pour un événement tel que celui-ci, je trouve cela scandaleux."