Il y a deux ans déjà, nos présidents de CPAS tiraient la sonnette d’alarme. Transfert de compétences aux entités fédérées sans les moyens qui vont avec, réforme des allocations de chômage, crise économique… Le poids de l’aide sociale est devenu de plus en plus lourd à porter pour les CPAS de notre région. La situation ne s’est pas améliorée depuis.

"La situation s’aggrave", avertit même Thierry Severs (Ecolo), président du CPAS d’Ecaussinnes. "En 2017, nous avons dû augmenter la dotation communale en cours d’exercice. C’était une première. Les demandes de revenu d’intégration sociale (RIS) ont plus que doublé durant cette mandature."

Les causes de cette débâcle sociale ? "C’est un tout cumulé", constate Hubert Dubois (PS), président du CPAS de Soignies où le budget de l’aide sociale est également en augmentation. "Il y a la réforme du chômage qui nous a depuis fait augmenter l’aide de manière constante. Il y a aussi une dégradation du climat socio-économique et des problèmes d’emplois. Jobs, jobs, jobs… J’ai l’impression que les emplois créés ne couvrent pas assez les emplois perdus. Surtout, ce sont des emplois précaires et des mi-temps qui ne permettent pas aux gens de se lancer dans un projet de vie."

À Binche, on constate également une augmentation des demandes de RIS. Le nombre de bénéficiaires est passé de 371 en 2010 à 516 en 2016. Et, phénomène qui inquiète le président du CPAS, Jean-Luc Fayt (PS), les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés. "Le nombre de dossiers a fortement augmenté ces dernières années suite aux sanctions ONEM s’adressant au CPAS", pointe le Binchois.

Une nouvelle année commence dans quelques jours. Mais pour les présidents de CPAS, elle ne promet pas encore d’embellies. "Je ne vois pas le bout du tunnel pour tout de suite", confie Thierry Severs. "Je suis de nature optimiste, mais il faut voir la réalité en face. Les chiffres font froid dans le dos", ajoute Hubert Dubois. "L’aide des CPAS est indispensable à court terme pour maintenir la tête hors de l’eau. Mais à moyen et à long termes, les outils sont peu nombreux pour se remettre en route."