C'était le réveillon avant l'heure à Frameries et à Colfontaine ce samedi soir. Pas moins de 1451 adeptes de course à pied, parfois déguisés spécialement pour l'occasion, ont pris le départ de la 31e édition de l'Happy New Year Trophy.

Dès 17h, les participants ont quitté la Grand Place de Frameries pour entamer un périple de 10,5 kilomètres jusque Colfontaine qui débutait avec un circuit de 2 kilomètres dans le centre de Frameries. Même si les coureurs devaient faire face à la tombée de la nuit, le parcours était entièrement éclairé et sécurisé.

A l'arrivée à l'espace Magnum de Colfontaine, c'est André Theillier qui s'est imposé en solitaire avec un temps canon de 34 minutes et 18 secondes. Le Français a devancé les régionaux Lino Cordaro (34'50'') et François Decamk (34'57'').

Mais c'est bien ce dernier qui a raflé la mise finale du Défi 13. Grâce à sa troisième place sur le podium de cette ultime course de 2017, François Decamk remporte le classement général du challenge qui comptait plus d'une vingtaine d'épreuves parsemées durant toute l'année.

"Une bonne ambiance, comme d'habitude. C'était un bon cru, assurément", se satisfaisait l'organisateur Christian Beau, du Spiridon Borinage.