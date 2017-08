C'est l'une des grandes nouveautés de cette édition 2017

Le plus familial des festivals était très attendu et c'est donc à guichet fermé que le Ronquières Festival a ouvert ses portes ce samedi vers midi. Sans surrpise, ce sont des centaines de personnes qui se sont présentés sur le site dès le début des concerts. Et force est de constater que cette année, les files étaient moins longues qu'à l'accoutumée alors que les services de sécurité procédaient aux différentes fouilles de sacs.

C'est que pour cette sixième édition, les organisateurs ont marqué le coup et pris en compte les difficultés rencontrées par les festivaliers lors des années précédentes. Ce sont donc deux entrées qui remplacent l'habituel long couloir, traversé par les milliers de personnes durant ce week-end musical et festif.

De quoi fluidifier les accès et assurer un maximum de confort au public, toujours aussi nombreux pour ce cru 2017.