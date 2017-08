Les sacs sont systématiquement fouillés à l'entrée

Le Ronquières Festival a ouvert ses portes ce samedi matin. Mais avant d'accéder au site et de profiter des prestations des artistes de cette sixième édition, les festivaliers n'ont eu d'autre choix que de se prêter aux différentes consignes de sécurité. Car une fois encore, assurer la sécurité de tous reste la priorité de l'organisation.

Si cette dernière avait demandé au public de pas prendre de sacs si cela était possible, ceux qui n'avaient d'autres choix ont dû se soumettre aux fouilles systématiques. Pas question donc de rentrer sur le site avec des objets potentiellement dangereux. Parapluies, sièges pliants, aérosols, bouteilles et récipients en verre, et évidemment les produits stupéfiants, les armes et substances explosives, inflammables, volatiles, les objets tranchants ou contondants, étaient systématiquement confisqués par les services de sécurité.

À noter que les services de police et de secours sont massivement mobilisés durant le week-end.