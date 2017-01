Une personne a été agressée physiquement mais il n'y a pas de blessé par balle.



Ce matin, une violente dispute a éclaté entre plusieurs riverains de la rue Pierre Gallet, dans le petit village de Villerot, à Saint-Ghislain. L'altercation a failli virer au drame aux alentours de 11h30 lorsque trois personnes armées, une femme et deux hommes, ont agressé une dame, âgée de 58 ans, à son domicile. Cette dernière se déplaçait à l'aide de béquilles. Pour l'heure, les circonstances de l'agression restent encore troubles.



Si la raison de leur visite est encore inconnue, elle n'est pourtant pas passée inaperçue au vu de l'état de la victime après le départ de ses agresseurs. En effet, cette dernière a été retrouvée la bouche en sang, par la police boraine.



Une équipe de la zone de police boraine est descendue sur place. À son arrivée, la ruelle était pourtant déserte, à l'exception du témoin des faits. Selon ce dernier, une altercation aurait éclaté au sein de l'habitation de la victime et un tir aurait été entendu. Rapidement, ils parviennent à mettre la main sur la victime et ses agresseurs. Une perquisition a été réalisée au domicile de ces derniers, mais aucun élément suspect n'a été découvert. Et pourtant, la police a bel et bien mis la main sur des armes à feu dans un endroit pourtant improbable : le domicile de la victime. Il semblerait que les agresseurs aient caché ces armes au cours de l'altercation. Parmi celle-ci, une carabine, utilisée quelques heures auparavant. D'après nos informations, c'est un proche de la victime qui aurait tiré avec cette arme.



Au total, quatre individus, un homme et trois femmes, ont été interpellés et privés de liberté et emmenés au commissariat. Parmi ceux-ci, deux personnes résident dans la rue concernée tandis que les autres sont originaires de Baudour et de Boussu. Quant aux armes à feu découvertes au domicile de la victime, elles ont également été saisies. Pour l'heure, leur propriétaire est encore inconnu.