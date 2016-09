Seneffe: chantier sur la E19/A7, perturbations en vue

Mons-Centre

Ces prochains jours, et pendant plus d’un mois, les automobilistes circulant sur la E19/A7 à hauteur de Seneffe, dont la patience est pourtant déjà passablement mise à contribution, devront prendre un peu plus leur mal en patience que d’habitude (soyons optimistes).

Un chantier débutera en effet à partir de ce mercredi sur l’autoroute E19/A7 à hauteur de Seneffe, sur environ 8 kilomètres. La zone concernée s’étend entre le Pont de l’Ancien Canal et l’échangeur de Familleureux. Ces travaux, qui visent à réhabiliter en profondeur l’autoroute dans les deux sens de circulation, seront découpés en deux phases.

La première phase portera sur les voies en direction de Bruxelles. Elle débutera ce mercredi 21 septembre et terminera, sous réserve des conditions météorologiques, le 30 octobre prochain. Deux bandes de circulation seront maintenues dans chaque sens (une voie vers Bruxelles sera basculée à contresens par un passage en berme centrale). La vitesse sera limitée à 70 km/h dans les deux sens.

En direction de Bruxelles, la sortie n°20 Feluy sera occasionnellement fermée. Une déviation sera mise en place. Par ailleurs, il ne sera plus possible aux usagers en provenance d’Ecaussines, sur l’A501, d’accéder directement à l’E19/A7 vers Bruxelles. Ils seront invités à poursuivre sur l’A501 jusqu’à l’échangeur reliant l’A501 et l’E42/A15. La seconde partie du chantier portera sur les voies en direction de Mons. Elle sera effectuée au printemps 2017.

Ce chantier, programmé dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019, représente un budget de près de 4 millions d’€ HTVA financé par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.

Quoi qu’il en soit , si personne ne remet en doute l’utilité de ces travaux, nombreux sont ceux qui regrettent qu’une fois de plus, la période estivale, qui connait une circulation moins dense, n’ait pas été mise à profit pour la tenue du chantier.