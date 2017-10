C’est une opération d’envergure qui s’est jouée ces 19 et 20 octobre sur le territoire louviérois. En effet, ce ne sont pas moins de 20 perquisitions qui ont été menées par quelque 100 policiers mobilisés dans le cadre d’une affaire de produits stupéfiants.

Les enquêteurs, policiers d’intervention et membres de l’unité d’appui spécialisée louviérois ont pu compter sur le soutien de six maîtres-chiens de la police fédérale, entraînés à la détection de produits stupéfiants, mais également sur le soutien des policiers des Unités Spéciales d’Intervention de la zone de police boraine et de la zone de police d’Aiseau-Presles (Châtelet) et des enquêteurs des zones de police boraine et de la Haute Senne.

Hier, à la demande du juge d’instruction Blondiaux, les premiers résultats de l’opération ont été communiqués à la presse par la zone de police locale de La Louvière. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’opération n’a pas été vaine. Six personnes ont en effet été placées sous mandat d’arrêt. Quatre armes à feu dont une arme de guerre ont été saisies. À cela s’ajoutent une importante quantité de produits stupéfiants, à savoir huit kilos de cannabis et 50 grammes de cannabis.

Les policiers ont aussi mis la main sur 15 téléphones portables, une somme considérable, soit 65.000 euros, et 10 véhicules. Tant les armes que les produits stupéfiants, les téléphones portables, l’argent et les véhicules ont été saisis par la police. Ni la police, ni le parquet n’en ont dit davantage sur la personnalité des individus interpellés ou placés sous mandat d’arrêt.

Notons que les opérations de ce type ne sont pas rares sur le territoire de La Louvière. En mars dernier par exemple, la police locale menait une opération à l’issue de laquelle plusieurs armes, des stupéfiants, des téléphones portables, de l’argent liquide ou encore du matériel lié à la culture et à l’usage de drogues avaient pu être saisis. Lors de cette opération, les policiers avaient essuyé un tir par arme à feu, donnant lieu à l’ouverture d’une information judiciaire pour tentative de meurtre.