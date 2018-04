Une fresque artistique fait débat dans la Cité de Baudouin IV

Dans le cadre du projet Ruez vers l'art porté par le Plan de Cohésion sociale et le Centre culturel, les recoins vétustes de Braine-le-Comte sont amenés à faire peau neuve pour laisser libre cours à l'inspiration des artistes.

Tout est parti de la ruelle aux Coquelets dont les murs arboraient noms d'oiseaux et autres symboles phalliques bas de gamme. Des fresques y prennent place à présent. Mais l'une d'entre elles suscite le débat. Elle représente Super Mario et son frère Luigi. Et les deux célèbres personnages de jeux vidéo se roulent un patin, toute gorge dehors. Une œuvre qui rappelle la campagne Unhate de Benetton en 2011. On y voyait Obama embrassant son homologue chinois ou le pape faire un bécot à l'imam du Caire.

À Braine, le message divise. Sans vouloir mettre de frein à la liberté d'expression ni aux orientations sexuelles, une Brainoise rappelle que Mario et Luigi sont deux frères et fustige l'impact que l'œuvre pourrait avoir sur les enfants qui passent par la ruelle. Un autre y voit carrément le signe de la décadence de nos sociétés ! Mais certains saluent au contraire le talent artistique et se réjouissent qu'une œuvre puisse susciter le débat et l'ouverture sur le monde.

Et c'est bien le but poursuivi par le Plan de Cohésion sociale. "Cette œuvre a été réalisée par un jeune encadré par des grapheurs dans le cadre d'un projet sur le vivre-ensemble et la tolérance", explique l'échevin Olivier Fievez. "Toutes les créations artistiques sont des interrogations sur le monde. Quand un héros de jeu vidéo embrasse un autre personnage, j'y vois une possibilité de tolérance. Enfin, il y a des tas de sociétés où s'embrasser sur la bouche entre frères n'a rien d'incestueux. D'ailleurs, Super Mario n'est pas occidental, il est né au Japon !"

Si les commentaires vont déjà bon train, il faut préciser que l'oeuvre n'est pas encore terminée. Le travail a en effet dû être interrompu par la pluie. Mais du côté du centre culturel, on nous indique qu'il est prévu de réaliser une autre fresque juste à côté représentant Mario et Luigi en pleine dispute. L'ensemble illustrera ainsi une réconciliation par magie. Le centre culturel signale ainsi qu'il serait préférable de pouvoir considérer l'oeuvre en entier pour pouvoir mieux la commenter.

Le projet Ruez vers l'art poursuit son chemin. Au-delà de la ruelle aux Coquelets, c'est toute la ville de Braine qui devrait connaître un relooking artistique. Dans une première phase, 2477 citoyens se sont manifestés pour sélectionner 27 œuvres et désigner 44 endroits à décorer. "Nous sommes maintenant dans l'étude de faisabilité", ajoute Olivier Fievez. "Certains projets nécessitent des autorisations. Le Centre culturel recherche par ailleurs des subventions". À noter que tous les sponsors sont les bienvenus.