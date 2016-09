Tentative de car-jacking à La Louvière: reconnaissez-vous cet homme?

Mons-Centre

A la requête du Parquet de Mons, la police demande de diffuser l?avis de recherche suivant : Le 6 juin 2016 entre 14h05 et 14h15, un auteur a commis une tentative de vol de voiture sur le parking du magasin CORA situé rue de la franco-belge à La Louvière.

Alors que la victime se trouve dans son véhicule, un individu la menace avec une arme et exige qu?elle sorte du véhicule et lui donne ses clés. La victime tente de fuir en criant et l?individu prend la fuite en direction de la sortie du parking.

L?auteur est âgé entre 30 et 35 ans. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Il a les yeux clairs, une calvitie et une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait un T-shirt blanc et un training noir.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be