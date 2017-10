Le Boussutois est décédé ce mardi soir sur la N51 au carrefour de Saint-Homme.



Ce trajet aurait dû se dérouler comme tous les autres pour Filippo Valenti, un Boussutois de 34 ans. Sur le coup de 18h30, il rentrait chez lui comme chaque soir en empruntant la N51 qui relie Quiévrain, là où il exerçait sa profession de cordonnier, et Boussu, où il vivait. Mais arrivé au carrefour de Saint-Homme à Thulin, tout a basculé… Pour des circonstances indéterminées, sa Renault Clio est entrée en collision avec un autre automobiliste - une Peugeot Partner - qui déboulait de l’avenue du Saint-Homme. Après le terrible choc, la voiture de Filippo a terminé sa course dans un arbre le long de la chaussée.

© D.R.



Les secours de la caserne de Quiévrain ont été immédiatement dépêchés sur place pour tenter de venir en aide au jeune homme toujours coincé dans son véhicule. Malheureusemenent, les efforts ont été vains… Filippo est décédé quelques minutes après la collision.

"Il faut vraiment faire quelque chose pour ce carrefour", soutient Nancy, une riveraine témoin de l’accident qui pointe la dangerosité de l’endroit. "Il y a très souvent des accidents à cet endroit et il y a déjà eu plusieurs morts. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme le carrefour de la mort… Beaucoup de gens roulent à 120 km/h alors que c’est limité à 70 km/h. On pourrait mettre un ralentisseur par exemple."

C’est également l’avis du député-bourgmestre d’Hensies, Eric Thiébaut (PS), qui s’est rendu sur les lieux du drame. "Dans la commune, il y a deux endroits très dangereux sur des routes régionales : le carrefour du Sardon et le carrefour du Saint-Homme", débute-t-il. "Ce sont des endroits qu’il faut absolument sécuriser. J’ai encore poussé un coup de gueule la semaine dernière parce qu’une voiture s’était retrouvée dans le fossé au Sardon. Dans ce cas-ci, c’est pareil."

Le bourgmestre demande à ce que les choses bougent rapidement au niveau de la Région wallonne, qui est en charge de ces routes. "Il faut d’urgence des aménagements de sécurité. Je constate qu’il y a de l’argent pour refaire des routes un peu partout mais ici rien ! Il est impératif de dégager un budget pour réduire la dangerosité de ces deux carrefours. Je suis convaincu qu’il est possible de faire quelque chose avec des aménagements qui ne coûteront pas une fortune. Ce n’est plus possible de continuer comme ça", termine Eric Thiébaut qui était encore sous le choc au moment de nous faire part de sa réaction.