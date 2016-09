Trafic de cartes oranges: maintenue en détention pour un mois, Tamara C. est "effondrée"

Mons-Centre

Suite aux dix perquisitions menées par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) dont une au service des étrangers de l’administration communale de Mons, quatre personnes ont été interpellées et inculpées pour ce trafic de cartes orange contre des milliers d’euros perçus en rémunérations.

Deux personnes, l’agent communal montois Tamara C. et Augustin A., le rabatteur résidant à Nivelles ont été placés sous mandat d’arrêt dès mercredi soir. La chambre du conseil de Mons a confirmé, ce lundi, le maintien en détention des deux individus pour un mois.

Cette enquête n’a pas encore livré tous ses secrets. D’autres personnes impliquées dans cette filière pourraient encore être interpellées. Organiser pareil trafic est l’œuvre d’individus particulièrement organisés. Rappelons qu’au minimum une quarantaine de documents officiels ont été délivrés à des personnes venues d’Afrique et du Pakistan moyennant des rémunérations pouvant aller jusqu’à 5.000 euros. Cette filière de titres de séjour, active durant près d’une année, a pu récolter jusqu’à 200.000 euros.

La fonctionnaire , Tamara C., âgée de 44 ans était présente au sein du service des étrangers de Mons depuis au moins deux ans. Les enquêteurs de la PJF l’avaient à l’œil depuis plusieurs mois. Elle est soupçonnée d’avoir accéléré les procédures et d’avoir participé à la conception des documents officiels nécessaires à l’octroi des titres de séjour à savoir les Cartes d’Identité pour Résidents Etrangers (CIRE). Les chefs d’inculpation retenus contre l’agent communal ne sont pas légers. Elle doit répondre de faux et usage de faux par fonctionnaire, d’association de malfaiteurs et de corruption par fonctionnaire.

Incarcérée à la prison de Mons, elle a comparu devant la chambre du conseil ce lundi. "Nous avons demandé sa libération sous certaines conditions comme de ne pas reprendre son travail et rester à la dispostion de la justice. Nous avons aussi proposé une libération sous surveillance électronique mais ça n’a pas convaincu alors qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire. Nous ferons appel de ce maintien en détention," expliquait Me Quentin Dufrasne, son conseil.

Sur le fond du dossier, Tamara C. n’a pas dévoilé beaucoup d’éléments mais admet son implication. "Elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Les éléments sont là," a indiqué son conseil. Cinq jours après son arrestation, Tamara C . passera donc encore quelques nuits sous les verrous. "Elle est effondrée, complètement effondrée. Son rôle dans cette affaire ? Elle était la bonne poire qui ne s’est pas rendue compte de l’engrenage dans lequel elle mettait le doigt."