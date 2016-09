Trois paires de jumeaux dans une même école à Mons

Mons-Centre

La direction veille à préserver l’identité de chacun et à ne pas soumettre la fratrie à la comparaison.

C’est un établissement que l’on pourrait presque renommer "l’école des jumeaux". La petite école communale des Canonniers, située à Mons, accueille une nouvelle fois trois paires de jumeaux. Cette année, ce sont exclusivement des faux jumeaux, c’est-à-dire une fille et un garçon. De quoi faciliter la vie des institutrices qui doivent pouvoir différencier facilement leurs élèves.

Coup de chance donc, pour cette rentrée 2016. Mais cela n’a pas toujours été le cas. "L’année dernière, nous avions 6 jumeaux et l’année précédente, 8 !", sourit Virginie Wibier, directrice. "Entre-temps, certains ont déménagé, changé d’école ou sont tout simplement passé en secondaire. Nous avons eu des faux jumeaux, des jumelles mais encore jamais deux garçons". Hier, ce sont Zoé et Charly, 8 ans, Méliha et Isamaïl, 7 ans et Lilia et Randy (absent pour raisons médicales, NdlR), 6 ans, qui ont fait leur rentrée, respectivement en 3e, 2e et 1ère année primaire.

Si les différencier n’est pas une difficulté pour les institutrices, il faut tout de même veiller à ne pas les comparer. "Il s’agit d’une fratrie mais nous faisons attention à préserver leur identité propre, à marquer les individualités. Ils ont chacun leur personnalité et il est important de la respecter", souligne Séverine Langue, institutrice en 1ère année primaire." Il n’est pas non plus question pour nous de les appeler "les jumeaux" lorsque nous parlons d’eux, par exemple", ajoute encore la directrice.

Si on pouvait s’attendre à voir des frères et sœurs fusionnels, ce n’est finalement pas vraiment le cas. À notre arrivée dans la cour de récréation, les fratries sont divisées. "Il y a un sentiment de protection assez fort qui les lie mais ils ne sont pas systématiquement ensemble. En classe, nous ne les plaçons pas forcément l’un à côté de l’autre. Dans la cour, chacun a sa bande de copains, ses jeux. C’est peut-être aussi parce qu’il s’agit de faux jumeaux, mais nous n’avons pas l’impression d’avoir face à nous une seule identité".

Au fil des années , l’institutrice a tout de même pu remarquer un phénomène particulier. "Lorsque l’un travaille très bien, l’autre travaille moins bien. Et puis les résultats s’inversent. C’est systématique mais je ne comprends pas pourquoi. J’ai pu vérifier cela avec Zoé et Charly et ensuite avec Méliha et Isamaïl. Les parents ont aussi pu me confirmer cette tendance. L’un bloque, l’autre avance et puis ça change". À voir si Lila et son frère Randy confirmeront ce drôle de constat.