À la requête du parquet de Mons, la police nous demande de diffuser l?avis suivant: Le 22 juillet 2016 vers 17h25, un vol avec violence a été commis sur le parking du magasin Carrefour Market situé rue Albert 1er à La Louvière.

Une dame se trouve sur le parking du commerce. Un individu arrive par derrière et la bouscule. Il lui arrache sa chaîne en or. La victime se défend et l?auteur lui assène un coup de poing à la poitrine avant de prendre la fuite vers la rue du Temple.

L?auteur est âgé d?une vingtaine d?années. Il est d?origine nord-africaine et mesure environ 1m70. Il a les cheveux noirs rasés sur les côtés.

Au moment des faits, il portait un pantalon de sport blanc, un t-shirt blanc et des baskets blanches.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu