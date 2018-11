Élue pour l’un des deux sièges obtenus par la liste Unis pour Quiévrain (UpQ), Ophélie Di Giosia et ses 140 voix de préférence se retrouvent aujourd’hui sur le carreau. La faute au système d’incompatibilité familiale qui prévoit que deux membres de la même famille ne peuvent siéger en même temps au conseil communal.

Marie-Jeanne Bruyère (342 voix), sa grand-mère paternelle, a en effet été élue… sur une autre liste : le groupe Changer de la bourgmestre Véronique Damée qui a obtenu la majorité absolue lors du suffrage du 14 octobre (11 sièges sur 17). “Je tente alors des arrangements internes et familiaux afin que je puisse au moins siéger au CPAS et ne pas tout perdre”, explique Ophélie Di Giosia. “Car je me suis grandement investie pour notre mouvement citoyen et les Quiévrainois. Mais ma grand mère fera partie des deux conseillers communaux qui pourront cumuler avec le conseil du CPAS.”

La jeune femme ne fera donc pas du tout partie du paysage politique de Quiévrain. “La règle de l’incompatibilité familiale est telle qu’elle est mais il n’y a eu aucun effort pour respecter l’opposition. Il y a quelque chose de calculé derrière cette décision. Je sais bien qu’ils ne sont pas là pour me faire de cadeau mais le fait de doubler le mandat de la personne qui est en incompatibilité familiale, je trouve ça regrettable. C’est selon moi irrespectueux du choix des électeurs qui ont voté pour moi.”

Déjà élue lors des deux dernières mandatures, sa grand-mère ne se voyait pas abandonner son poste au CPAS pour sa petite-fille. “Ophélie savait qu’il y avait ce risque”, réagit Marie-Jeanne Bruyère. “Je suis dans mon groupe politique depuis 12 ans. Je ne peux pas les laisser tomber. En accord avec eux, j’ai décidé de poursuivre au CPAS parce qu’ils sont contents de mon boulot et surtout que je suis retraitée donc j’ai aussi la possibilité de remplacer la présidente du CPAS lorsqu’elle est absente.”

“Il n’y aucune manigance”, ajoute-t-elle. “Nous ne sommes pas en dispute mais je ne peux pas faire autrement. Je comprends sa déception. C’est ma petite-fille et je l’adore. Mais elle a voulu se lancer en politique en même temps que moi. Je ne peux rien faire pour elle.”