Un camion se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence mais empiète sur la première bande de circulation

Armez-vous de patience si vous circulez sur la E19 (A7) dans le sens Bruxelles-Mons-Valenciennes. En effet, à hauteur de Nimy, un accident impliquant notamment un poids-lourd provoque de très importants ralentissements. Certains automobilistes annoncent d'ailleurs être à l'arrêt.

Et pour cause. La situation est dangereuse : un camion se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence mais empiète sur la première bande de circulation. La police de la route a pris la décision de fermer l'accès Nimy. Des déviations sont mises en place mais en cette heure de pointe, la situation est chaotique et l'impact sur le trafic particulièrement important.

Prudence donc.