L'homme risque une déchéance du droit de conduire même s'il n'est pas titulaire d'un permis

Si la zone de police des Hauts-Pays multiplient les contrôles sur les routes de l'entité, elle est plutôt rarement confrontée à l'un ou l'autre cycliste récalcitrant… C'est pourtant ce que les policiers mobilisés ont vécu ce samedi 29 septembre alors qu'une opération de contrôles était menée sur Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain entre midi et 20 heures.

Lors du contrôle, un cycliste s'est en effet montré désobligeant à l'égard des policiers présents sur place. Après les avoir provoqué, il a finalement été soumis à l’alcootest, qui s'est révélé positif. Un PV pour alcoolémie a été rédigé. « Ce monsieur risque une déchéance du droit de conduire et ce, même s'il n'est pas titulaire d'un permis », précise la zone.

Au-delà de ce fait, ce sont 105 véhicules qui ont été contrôlés et 36 personnes qui ont été soumises à l'acootest. Deux PV pour défaut d'assurance, trois pour défaut de permis de conduire et un pour défaut de contrôle technique ont été rédigés. Six PV pour alcoolémie ont été dressés et trois perceptions immédiates ordonnées.

Enfin, une perception immédiate pour utilisation du GSM au volant et une pour non-port de la ceinture de sécurité ont été comptabilisées.