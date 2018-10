Il est accusé du meurtre de Valentin Beghin

Alexandro Nicoletti, accusé devant la cour d'assises du Hainaut du meurtre de Valentin Beghin, prétend que le drame qui s'est déroulé à Tournai le 7 mai 2017 est un accident. "Ma copine m'a dit que j'avais touché quelqu'un. Je ne me suis pas rendu compte. Je n'ai rien ressenti. La personne s'est relevée. J'ai fait une marche arrière de manière involontaire. J'étais énervé. Je ne savais pas quoi faire."



Le dimanche 7 mai 2017 peu avant 8h00, Valentin avait été fauché par la BMW grise pilotée par l'accusé, lequel était accompagné de sa compagne. Quelques minutes plus tôt, l'accusé avait fait des manœuvres dangereuses avec sa voiture, manquant déjà de percuter Valentin et ses amis. Il les avait aussi menacés avec un couteau. Après avoir été viré de la discothèque "Le Captain" à Rumes, l'accusé s'est rendu au Come Back à Tournai avec sa compagne. Le cousin d'Alexandro, Anthony, était resté au Captain, et l'a appelé pour venir le rechercher. Alexandro a refusé. Anthony est arrivé au Come Back vers 7h00 et il lui a alors porté un coup à la nuque et l'a insulté.

L'accusé prétend que le groupe de Valentin est venu se mêler de la querelle avec son cousin. Il a déclaré qu'il avait attendu ses amis et que Valentin et ses copains sont revenus à la charge. Il a alors sorti son couteau. "Je l'ai brandi pour qu'ils reculent et qu'ils me laissent tranquille. Au final, cela les a rendus plus fous. Ils m'insultaient et se moquaient de moi car j'étais torse nu." Les esprits se sont échauffés et le groupe de Valentin s'est attaqué à la voiture de l'accusé, devant une friterie. Ce dernier a voulu prendre la fuite. Il a alors calé et redémarré. "J'ai fait demi-tour au Texaco pour reprendre l'autoroute. Je roulais à contre-sens sur la route et un accident avec une autre voiture a été évité de justesse."

Le drame s'est produit juste après. "Ma copine m'a dit que j'avais touché quelqu'un. Je ne me suis pas rendu compte. Je n'ai rien ressenti. La personne s'est relevée. J'ai fait une marche arrière de manière involontaire. J'étais énervé. Je ne savais pas quoi faire." Il a ensuite repris la route vers l'autoroute pour rentrer chez lui. Les policiers l'ont arrêté à hauteur de la sortie de Gaurain-Ramecroix. L'accusé s'est excusé auprès de la famille et des proches de Valentin. "Je m'en voudrai jusqu'à la fin de ma vie." Il est aussi accusé d'une tentative de meurtre sur un autre jeune et de port d'arme prohibée