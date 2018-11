L'Auditorat du travail a fait une nouvelle descente ce mercredi sur le chantier Google à Baudour. Le dumping social est dans le viseur.

L'Auditorat du travail du Hainaut a mené, mercredi, une deuxième opération sur le chantier Google à Baudour. De nombreuses infractions dans le domaine du dumping social ont été constatées. Des badges d'accès ont été bloqués.

L'opération menée entre 7h30 et 22h30 sur le site Google a révélé plusieurs infractions sociales. L'action a mobilisé 23 inspecteurs spécialisés en dumping, venus de toute la Belgique, trois policiers et dix interprètes en langues bulgare et roumaine. Au terme de l'opération, l'Auditorat du travail a apposé des scellés virtuels, en bloquant des badges d'accès de 105 travailleurs qui ont donc été interdits de chantier. Vingt-neuf de ces travailleurs ont produit de faux documents de détachement "A1" et ces faux ont été confirmés par la Bulgarie. Septante-six autres travailleurs roumains n'avaient pas de document de détachement "A1" malgré un premier contrôle organisé précédemment qui avait déjà mis le même problème en évidence.

Selon l'Auditorat, ces travailleurs seraient en outre de faux indépendants. "Ils ne savent pas tous sous quel statut ils travaillent", a expliqué Charles-Eric Clesse, auditeur du travail. "Certains disent qu'ils reçoivent des ordres, d'autres ne savent pas s'ils sont indépendants ou salariés." Une première intervention de l'Auditorat du travail menée il y a trois semaines sur ce même chantier à Baudour avait notamment débouché sur plusieurs auditions d'employeurs roumains et bulgares.