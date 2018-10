Par ailleurs, des aménagements en vue de sécuriser le tronçon d’Obourg seront réalisés endéans les trois mois

Automobilistes, levez le pied sur la RN50 appelée aussi route de Wallonie ! La vitesse ne pourra plus dépasser les 70 km/h dans les prochaines semaines à hauteur de Ghlin. Dans un premier temps, un seul tronçon à Ghlin est concerné par cette nouvelle mesure de sécurité routière. Dans un second temps, toute la route de Wallonie (en ce compris la route industrielle) pourrait voir sa vitesse réduite à 70 km/h au lieu de 90 km/h. Le conseil communal de Mons a chargé le collège de négocier en ce sens auprès des services publics de Wallonie.

Le cycliste mortellement fauché le 3 juillet dernier sur la route industrielle à Obourg, Pierre Darquenne, a eu un effet “électrochoc” au sein de la population montoise et des élus locaux. Du coup, des mesures en vue de sécuriser cet axe routier wallon (RN552) sont prises à court, à moyen et à long terme. “Après de nombreux échanges avec le ministre des travaux publics, ce dernier nous a adressé une lettre nous indiquant que les travaux immédiats d’aménagements provisoires seraient en cours dans les trois mois,” a indiqué le bourgmestre Elio Di Rupo (PS). “Ce ne sera pas encore le rétrécissement de quatre à deux bandes et l’aménagement d’une piste cyclable mais la mesure de limitation de vitesse à 70 km/h pourrait y être appliquée aussi depuis la rue saint Macaire jusqu’à Havré-Ghislage.”

Cette chaussée n’est pas une seconde autoroute, a d’ailleurs rappelé le groupe Ecolo. “Élargir ce tronçon ghlinois de réduction de vitesse à 70 km/h partout me semble opportun,” a ajouté Charlotte De Jaer, cheffe de file Ecolo. Du côté du MR, Georges-Louis Bouchez qui pointe les variations incessantes de limitation de vitesse sur l’ensemble des tronçons qui peuvent s’avérer trompeuses pour les automobilistes.

“On prête au bourgmestre beaucoup de pouvoir, on ne travaille pas sur les voiries régionales sans l’accord de la Région. Il y a tout un mécanisme de dialogue avec des comités spéciaux pour trouver différentes solutions. Nous pourrions demander à remettre tout le tronçon à 70 km/h. De manière générale, les excès de vitesse dans toutes les rues de Mons sont devenus un fléau majeur auquel devra s’attaquer le prochain collège communal.”

À plus long terme, en 2019, le ministre Di Antonio (cdH) a confirmé à la ville de Mons que des aménagements notamment aux carrefours de la RN552 seront réalisés ainsi qu’une traversée cyclo-pédestre adaptée. Une rampe d’accès au RAVeL au départ de la passerelle piétonne reliant le village d’Obourg à la gare va également être étudiée. Dans le cadre du dossier de réhabilitation de la N552, il est prévu d’y intégrer les modes doux afin de sécuriser la traversée d’Obourg à Havré sur plus ou moins cinq kilomètres.