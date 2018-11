D'autres opérations seront menées dans les semaines à venir

Ce samedi soir, la section Eco/Fin du service Enquêtes et Recherche de la zone de police boraine a mené une opération de contrôles dans les commerces et restaurants de l’entité. Secondés par plusieurs représentants de l’ONEM, de l’ONSS et de l’INASTI, ce sont dix policiers qui ont procédé aux vérifications d’usage dans deux night-shop et trois restaurants.

Visiblement, ces contrôles restent nécessaires : les deux night-shop contrôlés, tous deux installés à Quaregnon, ont été fermés et des scellés ont été posés. Les travailleurs étaient en effet en séjour illégal. Au niveau des restaurants, deux étaient tout à fait en ordre. Le troisième a par contre fait l’objet d’un PV. La déclaration auprès de l’ONEM était inexacte.

La zone de police précise que des opérations similaires seront encore menées dans les semaines à venir.