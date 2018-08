Christopher avait mis les petits plats dans les grands pour faire sa demande.

Christopher Noto et Frédérique partagent leur amour depuis quatre ans. Ce vendredi soir, ils ont décidé de passer un cap. Devant quelques milliers de personnes rassemblées pour assister à la prestation de Maitre Gims, Christopher a surpris sa compagne en lui demandant sa main. Une réponse à laquelle la jeune femme de 23 ans a répondu oui sans la moindre hésitation.

« Ma future épouse est vraiment fan de Maitre Gims. J’ai contacté la société qui s’occupe de ses concerts en Belgique pour demander s’il était possible d’envisager quelque chose… Je voulais attendre l’an prochain et sa venue au Palais 12 mais ce n’était pas possible. L'organisateur m’a alors proposé de prévoir tout cela au Summer Music Festival », explique le futur marié.

Ces trois derniers mois, Christopher a donc convié ses proches au Festival, trouvé la bague et comploté avec les équipes. « Je suis arrivé sur place vers 15 heures pour m’assurer que tout était en place. Gaëtan Bartosz (animateur radio, NdlR) a eu l’idée d’évoquer un concours pour me faire monter sur scène avant d’inviter Frédérique à me rejoindre. C’est lorsque je suis monté sur scène, vers 20h30, que la pression des derniers jours est redescendue. C’était incroyable et le public était fabuleux.»

Jusque là réticent à l’idée du mariage, l’Aiseau-Preslois de 28 a finalement décidé de sauter le pas. « Fred ne s’y attendait pas du tout ! J’y pensais depuis sept ou huit mois, j’étais sûr de moi et j’ai décidé de me lancer. Faire la demande cette façon, c’est quelque chose qui me représente bien parce que je suis dans l’organisation d’événements. » Remis de ses émotions, le couple pourra commencer les préparatifs pour une cérémonie souhaitée d'ici deux ou trois ans.