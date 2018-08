C’est ce vendredi après-midi que les portes du Summer Music Festival se sont ouvertes à Boussu. Si The Voice Lemmens, Ben’Do ou encore Nicki Sanchez & Mc Velasquez ont chauffé le public, c’est bien Maitre Gims (dont c’était, rappelons-le, la seule date belge) qui était attendu par les quelques milliers de personnes déjà présentes pour ce premier jour de festival.

L’artiste multi disque de platine aux milliers d’albums vendus s’est cependant fait désirer puisque c’est avec environ 30 minutes de retard qu’il est finalement apparu sur la Castel Box pour interpréter son titre Zombie, tiré de son premier album solo, Subliminal, sorti en 2013. De quoi faire chanter le public et le mettre dans l’ambiance.

Quelques minutes après ce premier titre, Maitre Gims s’attirait ses foudres en demandant si la défaite de nos Diables face à l’équipe française était digérée… Avant de se rattraper en soulignant la qualité de l’équipe belge et en lançant un big up à notre Eden Hazard national. De bonne guerre, dirons-nous !

Les tubes et les clins d'oeil à Sexion d'Assaut, avec qui il a fait ses premières armes, se sont finalement enchainés durant près d’une heure et demie de concert : Désolé, Ma Direction, J’me tire, Bella, La Même, Sapés comme jamais,... Le chanteur aura eu le mérite de faire bouger et chanter les spectateurs qui ont dû essuyer quelques averses. Promettant de revenir sur la scène belge d’ici peu de temps, il s’est finalement éclipsé aux alentours de 23h30.