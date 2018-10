Un complexe commercial va aussi s’agrandir et 70 emplois vont voir le jour

Cela faisait longtemps que la rumeur courait, elle se concrétise enfin… Le fast-food Burger King intègre en effet le complexe commercial, actuellement composé d’un magasin Ixina (historiquement depuis 1981) et complété par diverses enseignes, situé à la Route de Mons sur le territoire de Quaregnon. Le Whopper (recette phare de l’enseigne depuis sa création en 1957) pourra se déguster dans la région de Mons-Borinage au plus tôt à la fin de l’année 2019, au plus tard au premier trimestre 2020. Il s’agira du premier restaurant rapide de la chaine en terres monto-boraines.

© DR



Juste à côté du magasin Ixina, on y retrouve un ancien showroom de véhicules automobiles. Mais le projet global porté par un promoteur privé comporte plusieurs volets qui risquent d’attirer l’attention durant les prochains mois. Car Si Burger King débarque, il ne vient évidemment pas seul. De fait, le projet consiste en l’extension du supermarché Aldi au sein même du complexe commercial existant. Ensuite de la relocalisation au sein d’une extension du complexe commercial d’un showroom Au coin du Feu après la démolition de l’ex-concession automobile et de deux maisons.

Puis, de l’implantation dans cette extension de deux nouvelles enseignes commerciales Electro Dépôt et JYSK (literie, meubles, déco). Enfin, the last but not least, en complément aux commerces, le projet abritera une taverne/restaurant et le Burger King. Un parking de 298 places sera à disposition de la clientèle et du personnel. Et tout cela se retrouvera du côté du zoning de la Route de Mons.

Le promoteur a officiellement déposé son projet. La demande de permis également. “Elle vient en effet d’être envoyée à la Région wallonne qui, nous l’espérons, donnera son feu vert assez rapidement”, nous confirme Jean-Pierre Lepine (PS), bourgmestre de Quaregnon. “Ces enseignes ont une volonté d’aller vite. C’est assez logique, tout est signé ! Ce n’est pas du blabla, elles sont impatientes de s’installer chez nous.”

Voilà de quoi émoustiller les papilles à Mons-Borinage.