Matthieu Lemiez sera le nouveau bourgmestre de Honnelles dans quelques semaines, lors de la prestation de serment du 3 décembre. Sa liste Pour Honnelles Autrement (PHA) a obtenu 47,67% des votes mais surtout 9 sièges sur 17 pour renverser la majorité. A titre personnel, Matthieu Lemiez a été plébiscité par 552 Honnellois, soit le meilleur total de la liste PHA. Pourtant, le nouveau maïeur aurait pu ne pas l'être pour... 8 votes !

Explications. Certes, la Liste du Maïeur (apparentée PS) et son bourgmestre sortant Bernard Paget ont été battus par le cartel PHA avec 43% des suffrages. Ils ont tout de même obtenu 8 sièges, soit un de moins que PHA. Parallèlement, Honnelles Dynamiques (HD), troisième liste de la commune, n'a obtenu que 9,33% des voix. Un Honnellois sur dix a voté pour cette liste HD mais aucun siège ne leur a été attribué. Pourquoi ? C'est la clef de répartition des sièges qui le veut.

Cette clef de répartition est assez complexe et ne se contente pas d'attribuer un siège en fonction du pourcentage des suffrages. Une division avec des quotients doit être effectuée. Nous avons donc analysé cette clef de répartition pour le cas de Honnelles. Il s'avère que le neuvième siège de PHA, celui qui a été décisif pour la majorité, a été gagné sur le fil au détriment de HD.

La liste HD, emmenée par l'échevine Isabelle Fleurquin, a enregistré 328 voix. Si ce score avait été de 336, la liste HD aurait décroché un siège et PHA n'aurait obtenu que 8 sièges. Or, la majorité sortante était formée par HD et la Liste du Maïeur. Nul doute que cette même coalition aurait été renouvelée si HD avait obtenu ce siège.

Le bourgmestre sortant Bernard Paget (836 voix de préférence) a donc manqué un troisième mandat consécutif pour seulement 8 petits bulletins de vote en faveur de la liste HD. Les regrets doivent donc certainement être très grands. D'autant plus que la Liste du Maïeur a obtenu plus de voix (1.512) qu'en 2012 (1.485). Mais face à eux, le cartel PHA (1.676) a finalement triomphé... sur le fil !

"Faire en sorte qu'il y en ait 800 la prochaine fois"

© DR



Matthieu Lemiez était forcément étonné lorsque nous lui avons appris ce chiffre. "On savait que ça s'était joué à peu mais 8 votes... C'est fou. Mais ce sont 8 votes malgré tout. Cela montre bien que chaque action durant la campagne a été importante pour grappiller quelques votes. Désormais, c'est à nous de faire en sorte que nous cet écart grimpe à 800 votes lors des prochaines élections. Nous nous allons travailler dès aujourd'hui pour que les citoyens ne regrettent pas leur choix en nous mettant à leur service. Nous voulons prendre exemple sur différentes majorités qui se sont formées dans la région. Comme à Quiévrain où la liste de la bourgmestre Véronique Damée est passée sur le fil en 2012 et a cette fois-ci conforté sa position et sa majorité absolue."